Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı.

İŞTE KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.

Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var.

Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.

Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.

Kamuda taşıt sayısı ve standarları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zamin hazırlamasıdır.

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız.

Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.

YATIRIM PROGRAMINA YENİ PROJE ALINMAYACAK

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz.

Tedbirlere uyum bakanlık tarafından denetlenecek.

Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.