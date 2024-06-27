Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Gençlik Mimar Sinanspor geçen sezonda kadrosunda bulunan kaleci Halis Hakan Eke ve sol bek Metehan Kıvanç Özgür ile yeni sezon için de anlaştı.

2002 Çorum doğumlu Halis Hakan Eke 2015 yılında Çorum FK alt yapısında başladığı futbol hayatında 4 yıl kırmızı siyahlı takımda forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Çorum Anadolu FK devre arasında Önderspor ve 22-23 sezonunda Balgatspor takımında forma giyen Halis Hakan Efe 23-24 sezonu devre arasında Gençlik Mimar Sinanspor ile anlaştı.

2007 Çorum doğumlu Metehan Kıvanç Özgür 2018 yılında Mimar Sinanspor kulübühde başladığı futbol hayatında altı yıldır yeşil beyazlı kulübün değişik kategorilerinde forma giyiyor.

Bölgesel Amatör Lig için hazırlıklarını sürdüren Mimar Sinanspor yapılan görüşmeler sonunda kaleci Halis Hakan Efe ile anlaştı. İmza törenine Başkan Alpen Zahir, Transferden Sorumlu As Başkan Abdullah Şamil Arslan ve Yönetim Kurulu üyesi Hacı Ömer Yağlıdere katıldı.