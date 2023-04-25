Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları, ev ziyaretleri düzenleyerek partinin ‘Aile Destek Sigortası’ projesini anlatıyor.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri önceki çalışmalarını sürdüren CHP Kadın Kolları, ev ziyaretleri düzenleyerek kadınların, gençlerin, ailelerin sorunlarını tespit ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Ümit Er’in koordinasyonunda ev ziyaretleri düzenleyerek broşür dağıtan ve bilgilendirmede bulunan CHP'li kadınlar, aile destek sigortasının öneminden bahsetti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Aile Destek Sigortası’nın esas amacının güvenli yurttaş, güvenli toplum ve güvenli geleceği tesis etmek olduğunu vurgulayarak, "Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destek sigortası kurumu kurulacak. Aile destekleri sigortası önce ev hanımlarını desteklemektedir. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı en az iki katına çıkarılacak. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara özel destek paketleri sağlanacak. Her aileye aile yapısına uygun özelleştirilmiş destek modeliyle yoksulluk sınırı altında hane kalmayacak. Bu proje halkımızın refahını ve huzurunu sağlayacaktır." dedi.

CHP iktidarında ‘Aile Destek Sigortası’nın ilk 6 ayda yasalaşacağına değinen Anar, "Para kadının hesabına yatacak. Ev kadınlığı meslek sayılacak, başvuranın sigortası yapılacak." diye konuştu. (Haber Merkezi)