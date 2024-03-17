Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Ulu Mezarlık ve Çiftlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hem Ramazan aylarını kutladı hem de sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği esnaflardan 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde kapısının herkese açık olacağını kaydetti.

Sivil toplumdan geldiği için şehrimizin yararına olan tüm fikirleri de çok önemsediğini vurgulayan Çöphüseyinoğlu, ekibiyle birlikte Çorum’un daha da büyüyüp gelişmesi amacıyla yola çıktığını dile getirdi.

Gittiği her iş yerinde sıcak ve yoğun ilgiyle karşılanan Çöphüseyinoğlu, “Sıkılmadık el, girmedik iş yeri, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızla olan bu yakın temasımız seçimlerden sonrada devam edecek. Kapımız herkese açık olacak” dedi.

Çorum’un geleceğine hizmet etmek gayesiyle yola çıktığını anlatan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Bu kutsal hizmet yarışında eğer seçilirsem, geleceğimiz olan gençlerimize modern, sosyal ve kültürel alanda kabuğunu kırmış daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorum” diye konuştu.

Ziyaretlerde esnafların dertlerini dinleyen Çöphüseyinoğlu, çözüm yolları konusunda da kendileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından Ahlatcı Çorum FK’nın kendi sahasında Manisaspor ile karşılaştığı maçı da tribünden izleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 4-3’lük galibiyetin sevincini taraftarlar ile birlikte yaşadı.

(Haber Merkezi)