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Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bugün Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek. Kırmızı Siyahlı takım güçlü rakibi önünde daha çok ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım Trabzonspor ile bugün saat 21’de Papara Park Stad’ında oynanacak Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını kazanan takım 5. tura yükselecek. Ahlatcı Çorum FK bu kupayı daha önce 9 kez kazanmış ve Süper Lig şampiyonluğu kazanmış rakibi önünde ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkacak.

Ev sahibi Trabzonspor ise Teknik Direktör Abdullah Avcı göreve başladıktan sonra yakaladığı çıkışın ardından son lig maçında evinde Kayserispor’a yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde zirveden kopan bordo mavili takım bu sezonki tek hedefi olan Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Bu akşam saat 21’den itibaren A Spor’dan canlı yayınlanacak olan Trabzonspor- Ahlatcı Çorum FK maçını İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.