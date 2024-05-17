Selçuk Şahin Karakucak Türkiye Şampiyonası Mecitözü Elvançelebi’de yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Mecitözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen merhum güreşci Selçuk Şahin anısına Karakucak Türkiye Şampiyonası 9 Haziran pazar günü Elvançelebi’de yapılacak.

9 Haziran pazar günü yapılacak güreşler saat 08 ile 09 arasında yapılacak tartının ardından 10.30’da yapılacak güreşler ile başlayacak.

Güreşlerde 34-40 kilo, 45 kilo, 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo, 75 kilo, 80-100 kilolarda yapılacak.

Maçlar sonunda kilolarında birinci olanlara 7500, ikincilere 3500 iki üçüncüye ise ikişer bin lira para ödülü verilecek.

Güreşlere Türkiye genelinden çok sayıda pehlivanın katılması bekleniyor.