Okul Sporları yıldızlar ve gençler Karakucak-Aba Güreş il birinciliği Nazmi Avluca sahasında yapıldı. yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan il birinciliğinde toplam 100 sporcu mücadele etti. Çekişmeli müsabakalara sahne olan maçlar sonunda sıkletlerinde ilk beş sırayı alan sporcular Amasya’da 28-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecekler.

Yıldız erkekler karakucak güreşleri: 25-30 kilo: 1.Ahmet Arif Çeker (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), 35 kilo: 1.Halit Kılıç (Kerebi Gazi İmam Hatip), 2.Resul Gözübüyük (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.Alperen Bolat (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Seyfullah Hatemoğlu (Necmettin Erbakan İmam Hatip). 40 kilo: 1.Abdulhamit Çeker (Necmettin Erbakan İmam Hatip), 2.Y.Emre Yalçın (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Emirhan Karabıyık (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Muharrem Şahin (Kerebi Gazi İmam Hatip), 45 kilo: 1.Enes Yasin Kalender (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Fahrettin Acı (Osmancık Mehmet Akif Ersoy), 3.Mehmet Doğru (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3.Eren Çam (Ömer Kömürcü İmam Hatip), 50 kilo: 1.Berat Aktaş (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Akın Öz (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.Eymen Kıyıcı (Osmancık Şehit Aybüke Yalçın), 3.İbrahim Demir (Necip Fazıl Kısakürek), 55 kilo: 1.Metehan Karakuş (23 Nisan Ortaokulu), 2.Yiğitcan Çiçek (Osmancık Mehmet Akif Ersoy), 3.M.Taha Karabıyık (Danişment Gazi İmam Hatip), 3.Berat Laik (Necmettin Erbakan İmam Hatip), 60 kilo: 1.Batuhan Özkaya (Sultan Abdulhamit Han), 2.Emirhan Gül (Necmettin Erbakan), 3. Burak Ali Kılıç (Fuat Sezgin İmam Hatip)65 kilo: 1.Batuhan Taşkaldıran (Türkler Ortaokulu), 2. Efe Özbaydemir (Merkez YBO), 3.Ahmet Sayar (Mimar Sinan Ortaokulu), 4.Osman Emir Şimşek (Mimar Sinan Ortaokulu), 70 kilo: 1.T.Mert Özboyacı (Mimar Sinan Ortaokulu), 2.Yiğit Emir Yıldız (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Fahrettin Uslu (Dr.Sadık Ahmet), 85 kilo: 1.Bedirhan Aktaş (Cumhuriyet Ortaokulu), 2.Gazi Çanak (Mimar Sinan Ortaokulu), 3.Onur Genç (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.M.Sait Karakaş (Necip Fazıl Kısakürek)

Yıldız erkekler aba güreşleri:30 kilo: 1.Ahmet Arif Çeker (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu)35 kilo: 1. Halit Kılıç (Kerebi Gazi İmam Hatip), 2.Burak Karaca (Toprak Sanayi İmam Hatip), 3. Seyfullah Hatemoğlu (Necmettin Erbakan İmam Hatip)40 kilo: 1.Abdulhamit Çeker ( Necmettin Erbakan İmam Hatip), 2.M.Mustafa Şahin (Kerebi Gazi İmam Hatip)45 kilo: 1.M.Emin Atak (Kerebi Gazi İmam Hatip), 2.Aytuğhan Küçük (Kerebi Gazi İmam Hatip)55 kilo: 1.Metehan Karakuş (23 Nisan Ortaokulu)60 kilo: 1.Batuhan Özkaya (Sultan Abdulhamit Han), 2.B.Ali Kılıç (Fuat Sezgin İmam Hatip), 3.Ali İltir (Kerebi Gazi İmam Hatip)65 kilo: 1. Batuhan Taşkaldıran (Türkler Ortaokulu), 2. Osman Emir Şimşek (Mimar Sinan Ortaokulu), 3. Efe Özbaydemir (Merkez YBO), 3.Ahmet Sayar (Mimar Sinan Ortaokulu)85 kilo: 1. Onur Genç (Cumhuriyet Ortaokulu), 2. Gazi Çanak (Mimar Sinan Ortaokulu)85-100 kilo: 1.Furkan Altuntaş (Kerebi Gazi İmam Hatip)Genç erkekler karakucak güreşleri:55 kilo: 1.Emir Eraslankılıç (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Berkay Körpeş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 60 kilo: 1.Berat Atabek (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Kemal Özçelik (Açık Lise), 3.M.Kağan Tekel (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip)65 kilo: Ali Yağlı (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Emre Yalçın (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 3.S.Yunus Atmaca (Açık Lise), 3.Efe Eraslankılıç (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip)70 kilo: 1.Ömer Faruk Ceylan (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Arda Kaya (Sağlık Lisesi), 75 kilo: 1.E.Berat Ertaşmış (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Emre Öner (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 80 kilo: 1.Ömer Faruk Özdemir (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Eren Uzuner (Spor Lisesi)85-100 kilo: 1.Yusuf Karakaş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Taha Teryaki (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 3.Y.Emre Çimen (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip).

Genç erkekler aba güreşleri: 50 kilo: 1.Abdulkerim Ateş (Sağlık Lisesi), 2.Berat Veli Körpeş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip)55 kilo: 1.Necati Bozkurt (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip)60 kilo: 1.H.Hüseyin Bölükbaş (Sosyal Bilimler Lisesi)65 kilo: 1.Bedirhan Kınıklı (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Mehdi Berk (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 3.S.Yunus Atmaca (Açık Lise), 3.M.Şerif Sabancı (Spor Lisesi)70 kilo: 1.M.Furkan Yavuz (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip)75 kilo: M.Efe Kara (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Mustafa Koca ( Fatih Anadolu Lisesi)80 kilo: 1. Eren Uzuner (Spor Lisesi)85 kilo: 1.Uğur Alp Tuzcu (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 2.Resul Yumurtkan (Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip)90 kilo: 1.Süleyman Kalender (Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip), 90-110 kilo: 1.Aytunç Aktan (Spor Lisesi)

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi,