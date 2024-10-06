Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında çay, kahve setleri ve su ısıtıcılarının kaldırılmasına ilişkin Valiliklere yazı gönderdi.

Valilikler de ildeki tüm kamu kurum ve bağlı kuruluşlarına söz konusu kararı tebliğ etti. Tüm kamu kuruluşları da, bağlı birimlerine iletti.

Gelişmeler üzerine Memur-Sen ve Kamu-Sen söz konusu karara tepki göstermişti.

Karara bir tepki de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tepki gösterdi.

Milletvekili Tahtası Çorum Valiliği'nin ilgili bakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin kararını tüm kamu kuruluşlarına bir yazıyla göndermesine rağmen sadece İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve Müdür Cemil Çağlar’ı eleştirdi.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Milli Eğitim Müdürü yapılan Sayın Cemil Çağlar’ın ilk icraatı öğretmenlerin ders aralarında içtiği çaya kahveye göz dikmek oldu. Su ısıtıcısından tasarruf etme gayretine düşen İl Milli Eğitim Müdürü, kendine her şeyi reva görmüş olacak ki, kuruma ait makam aracı olmasına rağmen yıllık 400 bin liraya kiralanan diğer makam aracından vazgeçmiyor. Tasarruf edecekse bu makam aracını iade ederek tasarrufa başlamalıdır.

İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlere çayı kahveyi kendiniz yapmayın, gidin kantinden alın diyor. Oysa Çorum İl Milli Eğitim müdürlüğünde bütün personel çayı ücretli içerken kendisi ve misafirleri devletin çayını içiyor. Tasarruf etmek istiyorsa örnek bir davranış göstererek kendisi de çayı çay ocağından alabilir.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün tüm harcamaları devletten olunca ona göre hava hoş olabilir ancak öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını unutmasın. Bu iktidar sayesinde öğretmenlerin içtiği çayın dahi hesabını yapmak zorunda kaldığını bilsin.”