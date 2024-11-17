Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki marangoz, karasal iklimin yaşandığı bölgede ürettiği tropikal meyve ve zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan ve marangozluk yapan 44 yaşındaki Arif Martinci, hobi olarak endemik ve tropikal meyveler yetiştirmeye başladı. Dünyanın farklı yerlerinden tohumlar getirten Martinci, karasal ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçede tropikal meyveler yetiştirmeyi başardı.

Meyve ağaçlarına gözü gibi bakan Martinci, zeytin ağacı da dikti. Her yıl ürün çeşitliliğini arttırmaya çalışan Martinci'nin yetiştirdiği bitkileri gören vatandaşlar hayrete düşüyor. Farklı iklim türlerinde yetişen ürünleri ilçede yetiştirmeyi başaran Martinci meyvelerini de almaya başladı. Portakal, limon ve mandalina üreten Martinci, hünnap, dikensiz belen alıcı ve iğde üretimi de yapıyor.

Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı'nın kenarında yer alan bahçesinde ürettiği meyveleri toplayarak ailesi ve dostlarına ikram eden Martinci, sıcak iklimde yetişen meyveleri yetiştirirken ve ürünleri toplarken büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.