Bursa’da yapılan Emir Buğra Gencan Karate Ligi 2. etabında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları bir altın bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

29 Haziran cumartesi günü Bursa’da yapılan Emir Buğra Gencan Karate Ligi 2. etabında Çorum Belediyespor kulübünden Gençler +46 kiloda Kerem Tuğra Yağlı tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Gençler +66 kiloda Çağla Gezer final maçında kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Gençler 55 kiloda Kutay Tekin, ümitler 52 kiloda Yağız Gözübüyük ve ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.