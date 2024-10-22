Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer bu ligde alınan her puanın önemli olduğunu belirterek doksan dakika mücadeleyi veren futbolcularını tebrik etti.

Ligde ilk hafta evlerinde kaybettikten sonra ikinci maçta Sorgun belediyespor deplasmanından üç puanla dönmenin verdiği moralle Hacettepe maçına hazırlandıklarını belirten Eğer ‘Evimizdeki ikinci maçında Hacettepespor karşısında ilk 15 dakika sahada istediklerini yaptık sonraki bölümde ise rakibin topa sahip olma isteğiyle maç orta alan mücadelesine döndü bu bölümde konuk takım daha etkili oldu.

İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıda yaptığımız değişiklik ile hücumda daha etkili olmak istedik ancak erken gelen golü ve genç futbolcu sayımızın fazla olması oyun içinde fazla pozisyon üretmemizi engelledi. Buna karşın beraberlik golünü erken bulmamız takıma moral oldu ve oyunu dengeledik. Maçın son bölümünde ise girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince sahadan bir puanla ayrıldık.

Bu ligde her maç zor ve ilk kez mücadele ettiğimiz bu ligde alacağımız her puan bizim için çok değerli. Bu maçta doksan dakika verikleri mücadeleden dolayı bütün sporcularımı tebrik ediyorum. Protokol tribünü boş olsada maça gelerek Çorum’u temsil eden takımımıza destek veren az sayıdaki taraftarlarımızada teşekkür ediyorum’ dedi.