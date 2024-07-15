Kargı’da tek havuz olma özelliği taşıyan ve Çayır Mevkii’nde bulunan bir süre faaliyet gösterdikten sonra faaliyeti sona eren Kargı Su Dünyası tadilattan geçirilerek, tekrar açılacak.

2015 yılında hizmete açılan ve bir süre faaliyet gösterdikten sonra faaliyeti sona eren belediyeye ait Kargı Su Dünyası'nda tadilat çalışmaları başladı. Kargı Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede bu önemli projenin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına büyük bir özenle yürütüldüğünün altı çizildi. İlçede tek havuz olma özelliği taşıyan ve Çayır Mevkii'nde bulunan Kargı Su Dünyası, belediye tarafından gerçekleştirilecek kapsamlı tadilatların tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların kullanımına sunulacak. Bu süreçte, tesisin modernize edilmesi ve daha çekici hale getirilmesi hedefleniyor.

Kargı Belediyesi, “Yapılan tadilatların ardından minik bir aquapark havasına bürünecek olan Kargı Su Dünyası, bir havuzda bulunması gereken tüm özellikleri barındıracak. Havuzun yenilenen altyapısı ve donanımları sayesinde, tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde dizayn edilecektir. Belediyemiz, yalnızca tadilatlarla yetinmeyip, ilerleyen süreçte çeşitli etkinlikleri de hayata geçirmeyi planlamaktadır” şeklinde konuya ilişkin açıklama yaptı.