Çorum 'un Kargı ilçesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Hamit Dereli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hamit Dereli bin 870, AK Parti'nin adayı Cahit Arpa bin 98 oy aldı.

HAMİT DERELİ KİMDİR?

Hamit Dereli, 1964 yılında Kargı'da doğdu.İlk, orta ve Lise eğitimini Kargı'da tamamlayan Dereli, yaklaşık 40 yıl ticaret yaptıktan sonra 6 yıldır müteahhitlik yapıyor

.Kargı CHP İlçe Başkanlığı bünyesinde farklı görevler alan Dereli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Kargı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Dereli evli ve üç çocuk babasıdır.