Çorum 'un Kargı ilçesinde çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede zeytin üretimini geliştirmek amacıyla "Zeytin Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında bölgede dikilecek zeytin fidanları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiftçilere teslim edildi.

Projeyle, çoğu çeltik ekimi yapan ve arazilerinin büyük bölümü baraj altında kalan vatandaşların geride kalan ve eğimli olan arazilerinde alternatif ürün olarak zeytin yetiştiriciliğine teşvik edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan zeytin bahçeleri kurulması için Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar da devam ediyor.