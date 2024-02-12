1. Amatör Küme’de Kargıserispor sahasında İskilipspor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma yolunda rahatlama fırsatını kaçırdı.

Kargı ilçe sahasında olnanan maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarının son dakikalanında İskilipspor Yunus Emre ile 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından Kargıserispor Emrah ile skoru eşitledi.

İkinci yarıda ev sahibi takım galibiyet için baskı kurdu ancak İskilipspor iyi kapandı ve rakibine gol izni vermedi. Maç ilk yarıda atılan goller ile 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Kargıserispor 11 puana yükselirken İskilipspor 16 puana yükseldi ve dördüncü sırada kendine yer buldu.