Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, şahsına ve sendikasına hakaretten dolayı açtığı tazminat davasını kazanarak, gelirini Hıdırlık Kur'an Kursuna bağışladı.

10 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNDU

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi hesabına 10 bin lira bağışta bulunan İsmail Şanal, "Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı olarak geçen yıl Osmancık ilçemizde Belediye tarafından düzenlenen Pirinç festivaline sanatçı olarak katılacağını öğrendiğimiz Aleyna Tilki ile ilgili sosyal medya üzerinden yapmış olduğum açıklamadan sonra şahsıma ve sendikama hakaret eden kişilerle hukuki olarak mücadele ederek elde edilecek tüm geliri şu anda inşaatı devam etmekte olan Hıdırlık Kur'an Kursumuza bağışlayacağımı beyan etmiştim. Onlarca davanın ilkinden elde edilen 10 bin TL'lik bağışı Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi hesabına yatırmış bulunmaktayım. Mesleğim, görevim,almış olduğum aile terbiye ve sorumluluğum gereği kimseye hakaret etmeden, lakin şahsıma ve sendikama yapılacak saldırılar ve hakaretler karşısında bundan sonra da hukuki olarak mücadele edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Başkanım Sayın Ali Yıldız ve davaları takip eden başta Av. Muharrem Mankır olmak üzere sendikamız avukatlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.