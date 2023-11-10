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Kargıserispor Başkanı Kemal Dümenci yeni sezonun fair-play içinde geçmesi dileğinde bulunarak tüm caliaya başarılar diledi.

Kemal Dümenci yaptığı paylaşımda ‘2023-2024 Çorum 1. Amatör kümeye futbol sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlar ile başliyor yeni sezonun dostluk kardeşlik fair play'in öne çıktıgı güzelliklerin yaşanacagı bir futbol ortamı içinde geçmesini umuyorumSaygı ve hoşgörünün futbolumuz dan hiç eksik olmamasını temenni ediyor yeni sezonda spor Kulüblerimize hakem gözlemci temsilcilere spor basınına ve bütün amatör spor camiasına başarılar dileriz.