Emeklilere yapılan temmuz ayı zammında memurlara verilen söz gereği en düşük maaş 22000 TL'ye çıkartıldı. Emekliler de ilave ile yüzde 25 zam aldılar. Düşük maaş alan emeklilere kök maaş üzerinden uygulanan zam, çok büyük hayal kırıklığı ve tepkiye sebep oldu. Çalışan kesimler arasında eşitlik ilkesine uyulmaması ve ayırım yapılması devletin imkanlarının kısıtlı oluşu ile izah edilemeyecek durumdaydı. Burada teknik olarak yapılan doğru olsa da bu bürokrasinin yaptığı büyük bir hataydı ve toplumda ayrışmalara ve yapanlara karşı güvensizliğe neden oldu. Zam alamayan düşük maaşlı emekliler mağdur edildi. Bu mahduriyet ve haksızlık neticesinde gelen tepkiler üzerine yapılan hata kabul edilerek telafi edileceği söylendi. Bu durum bürokratların dersine iyi çalışmamasının ve hesap hatasının bir sonucudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız iktidarı boyunca hep halkın, mazlumun, madurun yanında olmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya büyük özen göstermiş, bugüne kadarda bu kadar açık hatalar yapılmamış ve toplumun güveni bu kadar sarsılmamıştı. Bu sefer mevzuat bahane edilerek bir kısım dar gelirli emekliler mağdur edilmiştir.

Tepkiler ikramiye verilerek bir nebze olsun dindirilecekti belki ama yine yanlış bakış açısı ve hesap kurnazlığı ikinci hatayı yaptırdı. Çalışan emeklilere ikramiye verilmeme kararını alan bürokratlar devletin yükünü biraz hafifletmek isterlerken, devletin üzerinde yük olmaya devam eden başka uygulamaları görmezden gelerek toplum nezdinde samimi olmadıklarını ortaya koydular ve kaş yapayım derken göz çıkarttılar.

Eğer amaç gerçekten yüksek geliri olana ikramiye vermemekse;

Emekli olupta eşinin üzerinden yıllardır ticaret yapan ve yüksek kazanç elde edenler niçin görülmedi.

Emekli olupta çalışmayan fakat üzerinde binlerce dönüm arazi olan, gayrimenkul zengini ve bankalarda yüksek miktarda parası olanlara verdiğiniz 5 bin tl yi neden en düşük emekli maaşı alan ve asgari ücretle çalışıp geçinmeye çalışandan esirgediniz.

Kömür ve para yardımı için Sosyal Dayanışma Vakfına başvuranları inceleyip bankada paran var, tapuda üzerine kayıtlı gayrimenkul var diye geri çevirme kabiliyetinizi neden ikramiye vereceğiniz kişilere uygulamadınız. Teknoloji buna imkan sunuyor.

30-60 milyon arası maaş alan çalışmayan emekliye ikramiye verirken, aldığı 7500 tl ile geçinemediği için çalışarak toplamda 15000 tl alan bir emekliye ikramiye vermemek hangi adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmaktadır.

Emekli olduğu halde bir işyerinde çalıştığı resmi olarak belgelenemeyenlere ikramiye vermeyi neyle izah etmek gerekiyor.

Bu örnekler çoğaltılabilir lakin gerek yok. Görünen köy klavuz istemez. Ölçümüz mükafatı da külfeti de eşit paylaşmak olmalıdır.

Değerli emekli milletvekilleri çalışmadığınız için 60 milyon emekli maaşınıza devletten 5 bin tl ilave ikramiye güle güle harcayın... Emekli olupta esnaflığı eşinin üzerinden yapan gayrimenkul zengini ve banka milyarderleri size de devletten takviye 5 bin tl güle güle harcayın... Toplam aylık geliri emekli maaşı + çalışma bedeli toplam 15 bin tl olanlar size de şükretmek ve sabretmek düşer ne diyelim...

Bunun adı ''Kaş yapayım derken göz çıkartmaktır.''

NOT: Burada önemli olan ikramiyenin miktarı değil, insanları rahatsız eden şey; ayırımcılık, haksızlık ve adaletsizliktir. Ben de emekliyim ama bu yazıyı ikramiye almadığım için yazmadım Ben özel sandığa tabiyim. Devletin verdiği ikramiyeyi özel sandıklar çalışsam da çalışmasamda zaten vermiyor bilinsin istedim.