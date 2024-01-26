Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

VALİ KAZADA 6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİN AÇIKLADI

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu-Sinop karayolunda yaşanan otobüs kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 33 yaralının olduğunu açıkladı.



Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı otobüsün saat 05.50'de devrildiğini belirterek "İstanbul'dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi.

Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" dedi.