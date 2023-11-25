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10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (36) aranıyor.

Düzce’de 15 Kasım tarihinden sonra bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu için Melen Çayı'nda AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

Düzce’de 15 Kasım Çarşamba günü evinden ayrılan Gökhan Koçoğlu’ndan (35) bir daha haber alınamadı.

Ailesi hem jandarma hem de polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Gidebileceği tüm noktalar aranan Koçoğlu’nun göründüğü son noktanın Melen Çayı olduğu söylenince, AFAD su altı arama kurtarma çalışması başlattı.

Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKE), Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAKE) ve AFAD Melen Çayı'nda arama çalışması başlattı.

Hem su altında hem de dere yatağında yapılan çalışmalara 26 kişi katıldı. Ekipler ailesi ile birlikte derenin her noktasında inceleme yaparken, çalışmaların Efteni Gölü’ne kadar devam edeceği öğrenildi. (İHA)