Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Kavşut, Tokullu, Çayyaka, Çadırhöyük, Bağdatlı ve Kuşçalı köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu Köksal, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Köy ziyaretleri kapsamında vatandaşların talepleri ve köylerin genel durumu değerlendirildi. Toplantılarda özellikle köylerin altyapı ve ulaşımla alakalı konuları ele alındı.

Ziyaret programında İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çağ’da hazır bulundu.