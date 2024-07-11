İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette Gençlik ve Spo Tesislerden Sorumlu Şube Müdürü Halil Çöl de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında İskilip ilcesindeki yaz spor okulları ve spor tesisleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaymakam Ramazan Polat ilçede gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla katılımı için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

İl Müdürü Cemil Çağlar da tüm çocukları yaz aylarındaspor alanlarına çekmek ve bunu alışkanlık haline getirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek İskilip’de de sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini söyledi.