Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, kırtasiye ve okul kıyafetleri masraflarına birde kaynak kitap giderlerinin eklendiğini belirtti.

Zorlaşan ekonomik koşullarla mücadele eden vatandaşların, okulların açılmasıyla daha da zorlu bir döneme girdiğini dile getiren Nuri Kuşcu, “Milli Eğitim Bakanı, kaynak kitapların zorunlu olmadığını belirtse de, bazı okul idareleri ve öğretmenler bu kitapların alınmasını ısrarla talep ediyor. Bakanlık, kitapların yeterli olduğunu savunsa da, yaptığımız araştırmalarda; lise ders kitaplarının içeriğinin üniversite sınavlarına uygun olduğu, lakin soru sayısı bakımından eksik olduğu, ortaokul ders kitaplarının LGS sınavına uygun olmadığını gözlemliyoruz. Öğretmenlerimizin kaynak kitap hususundaki ısrarlarını haklı buluyoruz. Çünkü ellerindeki Bakanlığın verdiği kitaplar yetersiz. Yoksa neden bu kitapların alınmasında ısrar etsinler. Bu durumun bazı veliler ile okul idarecileri arasında problem yaşattığı da duyduğumuz haberler arasında. Çocuklarının geleceği için bu kitapları almak zorunda olduklarını hisseden veliler, şartlarını zorlayarak bu kitapları alıyorlar. Peki imkanı olmayanların suçu ne? Bakanlığın bu duruma acilen çözüm bulmasını bekliyor, tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda eğitim göreceği, bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesini Milli Eğitim Bakanlığından bekliyoruz” dedi.