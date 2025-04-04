Kayseri'de kamyonet ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde A.Ö. (60) idaresindeki 38 TS 519 plakalı kamyonet ile A.S.M.'nin kullandığı 38 TR 053 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hurdaya dönen otomobil sürücüsü A.S.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet sürücüsü A.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Hayatını kaybeden A.S.M.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.