Ankara'da geçtiğimiz günlerde freni patlayan kamyonun üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çorumlu işçi Emre Soylu (39) ve Ese Güner (53) ile Mustafa Ali Köksal (38) için mevlit okutuldu.

Ankara'da Mamak Belediyesi'nde çalışan 39 yaşındaki Çorumlu işçi Emre Soylu ve kazada hayatını kaybeden diğer işçiler için Mamak Belediyesi mevlit okuttu.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından hem belediye hizmet binası önünde hem de Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Alt Yapı Şube Birimi’nde lokma tatlısı ikram edildi.

Düzenlenen mevlid programına, Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada hayatını kaybeden personellere Allah’tan rarahmet ve kederli ailelere baş sağlığı diledi.

Şahin:“ İşçilerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Allah bir daha böyle bir acılar bizlere yaşatmasın” dedi.

Mevlit programı yaşamını yitiren personellere dua edilmesinin ardından sona erdi.