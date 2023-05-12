Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Ümit Er, yarın yapılacak olan seçimlerde kazananın Türkiye olmasını dileyerek, halkın bağımsız ve hür iradesinin, sandıktan çıkan sonucun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ümit Er, seçimler öncesi yaptığı basın açıklamasında; "Ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye idealidir. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Yine güzel baharlar için yolumuza devam edelim." dedi.

Barışın, özgürlüğün, sevginin, demokrasinin kazanmasını dileyen Ümit Er, "Daha güzel bir Türkiye için. Başarmak için birleşelim. Kazanan Türkiye olsun!" ifadesini kullandı.

Ümit Er'in CHP İl Yönetimi adına yaptığı basın açıklaması şöyle:

‘SÖZ VE KARAR MİLLETİN OLACAK’

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ülkemizde demokratik ve barış içinde gerçekleştirileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Halkımızın, bağımsız hür iradesi sandığa yansıyıp çıkan sonucu herkes kabullenecek, söz ve karar milletin olacaktır. Seçimlerin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

14 Mayıs seçimlerini demokrasi şölenine çevirecek olan Çorum halkına şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz. Kim kazanırsa kazansın kazananın demokrasi, kardeşlik ve barış olmasını temenni ediyoruz.

‘TÜRKİYE SEVDALISIYIZ, BEKA SORUNU YOK’

Bundan önce onlarca seçim yaşandı. Hiçbir seçim ülkemiz için beka sorunu veya varlık ya da yokluk sorunu olmadığını çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok partili yaşama geçtiği 1950 yılından beri bu değişmedi. Bundan sonra da değişmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Esas olanın bütün ülkemizin birlik ve bütünlük içinde iyiliğin, dostluğun ve sevginin her şeyden kıymetli olduğunun bilinmesidir.” (Haber Merkezi)