Çorum'da temizlendiği sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre E.K'nin, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'taki iş yerinde silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi, bu sırada iş yerinde bulunan E.K'nin arkadaşı A.Y'nin bacağına isabet etti.
Yaralı A.Y, arkadaşının da yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan A.Y'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Editör: Anadolu Ajansı