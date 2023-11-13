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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı.

Arsalar, 21-23 Kasım tarihleri arasında açık artırma yoluyla KDV'den muaf olarak satışa çıkarılacak.

KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 622 arsanın KDV'siz olarak satışa sunulacağını duyurdu. Açık artırma yöntemiyle satılacak olan arsalar iş yeri ve konut yapımına uygun olacak. Müzayede tarihlerini de paylaşan Bakanlık, satılacak arsalarda peşin ödemelerde indirim ve taksit imkanları da sunuyor.

Açık artırma toplantısı, ANKARA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu – Çankaya / Ankara, İSTANBUL Toki Hizmet Binası Konferans SalonuHalkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 21-22-23 Kasım 2023 Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 10.30'da yapılacaktır. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde (20 - 21 - 22 Kasım 2023) sonlanacaktır.

KDV'SİZ ARSALARIN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER