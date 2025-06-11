Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde paniğe neden olan paylaşımlara istinaden yaptığı açıklamada, Sivas’ta şehir merkezinde kene kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu.

Sivas Belediye Meclisi’nin Haziran ayı 2. Birleşiminde konuşan Başkan Uzun, 2025 yılı içerisinde Sivas’ta şimdiye kadar keneden dolayı 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade ederek "Merkez’de bir tane bile yakalanan yok. Dolayısıyla merkezde hayatını kaybeden de yok. 2 kişi Koyulhisar, 2 kişi Zara, 1 kişi Gülpınar Köyü, 1 kişi Yıldızeli, 1 kişi de Tokat’ta yakalanmış ve Sivas’ta hayatını kaybetmiş. Bu durum iyi bilinmesine rağmen sürekli Sivas’ta kene vakası varmış gibi yayın yapan sözde haber sitesi, şehrimizin turizmine, ekonomisine ciddi anlamda zarar vermektedir. Ancak bu umurlarında değil. Tek dertleri Belediye" dedi.

"Korku yayarak algı oluşturuyorlar"

Başkan Uzun, bazı mecralarda yılan, örümcek ve kene haberleriyle halkta bilinçli şekilde korku yayıldığını vurgulayarak "Yılandı, keneydi, örümcekti derken sürekli insanlara korku yaymaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz yılanlar zehirsiz tarla yılanı, örümcekler doğal dengenin bir parçası Keneler ile ilgili Sivas merkezde bir parkta birisi keneye yakalandı da öldü diye bir şey duydunuz mu? Hayır Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını taşıyan kene, belli bir rakımın üzerinde yaşıyor. Sivas’ın kuzey bölgesinde, Tokat’ta, Çorum’da, Gümüşhane’de ve Kelkit Vadisi civarında yaşıyor. Sivas merkezde bu kene yok, yaşam şartları uygun değil." ifadelerini kullandı.

"Hastanelerimizde konuyla ilgili uzman kadrolar var"

Sivas’taki hastanelerin kene konusunda uzmanlaştığına dikkat çeken Uzun, "Bu keneler hastane ortamında çıkarılırsa hiçbir sorun yok. Sigara basmak, ateş tutmak, hayvanı strese sokmak ve kusturmaya çalışmak durumlarında zararlı hale geliyor. Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Zara gibi ilçelerimizdeki vatandaşlarımız yakalandıysa Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki hocalarımız bu konuda çok iyiler, gelsinler hastanede çıkarttırsınlar." şeklinde konuştu.

İlaçlama çalışmaları sürüyor

Yapılan ilaçlama çalışmalarına değinen Uzun, "Bizim arkadaşlarımız temizliğe çok dikkat ediyorlar. İlaçlamaya çok dikkat ediyorlar, yeni bir ilaçlama dronu aldık. Onunla da ilaçlama yapıyoruz. Bunların yanında karadan da ilaçlamalarımız yapılıyor. Daha da fazla yaparsak arıları, karıncaları öldürür, doğanın dengesini bozarız. Dolayısıyla bırakalım, Sivas Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde bu işte uzman olan, eğitim almış arkadaşlarımız var. Onlar işini yapsın, onlara güvenelim. Park ve bahçelerimizi ilaçlıyoruz. Keneye karşı, karasineğe karşı, larvaya karşı ilaçlıyoruz. Her şeyi dengeli götürüyoruz. Aşırı ilaçlama doğal dengeyi bozuyor." diye konuştu.

"Şehir merkezinde sorun yok"

Son olarak vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Uzun, "Tüm Sivaslı hemşehrilerimize ve şehrimize gelecek misafirlerimize şunu söylemek istiyorum; Sivas merkezde kene sorunu yok. KKKA virüsünü taşıyan kene yok. Şimdiye kadar bir tane yakalanan da ölen de yok. Parklara, bahçelere, mesire alanlarına gidin. Çocuklarınız rahatça oynasın, mangalınızı da yakın, pikniğinizi de yapın. Sivas kış memleketi, insanları yazın da evlerinde tutarsak psikolojilerini bozarız. Bu doğru değil, Allah’tan, kitaptan korkan insanlarız. Bunu söylüyoruz ondan da anlamıyorlar. Bu nasıl bir algı çalışması, anlamış değilim. Ancak böyle yaparak şehre zarar veriyorlar. Dışarıdan gelecek gurbetçilerimizin de ö