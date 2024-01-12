Trendyol 1. lig takımlarından Keçiörengücü savunmaya iki tecrübeli isim ile güçlendirdi.

Son olarak Iğdır sporforması giyen Ahmet Kesim ve Kocaelispor formasını giyen stoper Alihan Kubalas ile 1,5 yıllık anlaştı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fenerbahçe alt yapısında yetiştikten sonra Beykoz, Tokatspor, Sivasspor, Altay, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Ankaragücü, Vanspor’un ardından geçen sezonda Kocaelispor formasını giydi.

Alihan Kubalat resmi imzanın ardından takımla çalışmalara başladı.

Keçiörengücü’nün diğer transferi ise 1990 doğumlu tecrübeli stoper Ahmet Kesim oldu.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve Aydınspor, Ankaraspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Giresunspor, Manisa FK, 1461 Trabzon ve son olarakta geçen sezondan buyana Iğdırspor forması giyen Ahmet Kesim de yeni takımı ile çalışmalara başladı.