Çorum ve Mecitözü’nde faaliyet gösteren Ekercanlar Gıda firmasının kurucu sahibi, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ekercan, son yolculuğuna uğurlandı.
Ekercanlar Gıda’nın sahibi, iş insanı Sedat Ekercan’ın babası, Kasım ve Koray Ekercan’ın büyükbabası Hüseyin Ekercan’ın cenazesi Mecitözü Merkez Camii’nde kılınan ikindi ve cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında askeri tören eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine; Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet