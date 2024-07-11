Konya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında iki bronz madalya daha.

1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılan ve 70 ilden 5000 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında Ankaspor sporcularının kazandığı bir gümüş bir bronz madalya ile birlikte Çorumlu sporcular iki bronz madalya daha kazandı.

70 kilo Büyük Bayanlar K 1 kategorisinde Şükriye Nur Yılmaz üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

79 kilo Büyük Erkekler Point Fight kategorisinde ise Eyüp Arslan üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.