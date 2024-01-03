TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.