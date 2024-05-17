Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Kemal Demetçiçek, Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’ı ziyaret etti.

Kemal Demetçiçek, ziyarette faaliyetleri hakkında Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’a bilgi verdi. Başkan Vekili Yağbat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kemal Demetçiçek’e teşekkür etti ve ziyaretin anısına hediye verdi.

Ziyarete, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, Cumhuriyet Arama Kurtarma Birim Sekreteri Cevdet Koru, Sivas BBP İlçe Yönetiminden Necmi Yıldız ve Çorum Alperen Ocakları İl Yönetiminden Abdulhamit Kabaca da katıldı.