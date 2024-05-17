Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizinin artırılması tepkiler devam ediyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, esnaf ve sanatkârların kredi ve kefalet kooperatiflerinden hazine destekli olarak Halk Bankası’ndan çekilen kredilere geçmişe dönük faiz güncellemesi yapılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

‘YANLIŞ KARARDAN ACİLEN DÖNÜLMELİ’

Bu yanlış karardan acilen dönülmesi gerektiğinin altını çizen Nuri Kuşcu, “Sattığı ürünü aynı fiyattan yerine koyamayan, bağ kur primlerini dahi ödeyemeyip borçla ayakta durmaya çalışan esnafımızın sırtına bindirilen bu yük esnafımızı daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokmuştur. 2024 yılının ilk 4 ayında 30 bin 711 esnafın kepenk kapattığı, 266 bin 412 kobinin ise borcu takibe düştüğü bu ekonomik buhranda küçük esnaf can çekişirken bir darbenin de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vurulmasını kınıyoruz ve alınan bu yanlış karardan acilen dönülmesini bekliyoruz” dedi.