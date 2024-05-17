Sungurlu Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler OSB’de faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıt Fabrikasını ziyaret ettiler.

Yurt Müdürü Yasin Koçak ve personelinde katıldığı ziyarette öğrenciler fabrikayı gezerek faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

İnsan Kaynakları Departman Yöneticisi İmran Acar, öğrencilere mesleki deneyimden bahsederek, “16 yıldır buradayım ve 10 yıldır da İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticiliği yapıyorum. 7-8 kişilik ekipten 250 kişinin işi ve mutluluğundan sorumluyum. İş dünyasında sahaya inince bocalama oluyor. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Cumhuriyete bir borcum var. Şu an yaptığım işi teslim edecek bir nesil bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.

Yeni mezun olacak öğrencilerin işe alımlarla ilgili sorularına cevap veren İmran Acar,

“İşe alımlarda çok iyi olup olmadığına bakmam. Öz olunca bir şekilde işlenir. Deryada damla olmak üzere gençleri yetiştirmek gibi bir ödevim var. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Öğrenme becerini, empatini, duygusal zekanı geliştirmişsen sağlam iletişim kurabiliyorsan başarının yolu açılmış demektir. Kendimize yatırım yapınca meyvesini mutlaka toplarız. Hayal kurduktan sonra harekete geçelim olmadı deneyelim pes etmeyelim kısıtlı imkanlar başka başarıların zeminini oluşturur” dedi.

Endüstri Mühendisi Yusuf Yılmaz ise üretim, üretimin süreçleri, üretim ve sertifikasyon konularında öğrencilere bilgiler verdi.

İmran Acar, yurt olarak böyle bir etkinlik düzenlediği için Yurt Müdürü Yasin Koçak’a teşekkür etti.

Yurt Müdürü Yasin Koçak ise, “Kısıtlı alanda öğrenilmiş çaresizlikten kurtulun isterseniz başarırsınız. İnsanların hayalleri olmalı çocukluğumdan beri hayal perspektifim yüksekti şu an buradayım. İmkânsızlıklar içerisinden imkân çıkarmak kazanmayı gerektiriyor. Biz yurt olarak imkânlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Öğrencilerimizin başarıları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koçak, Sungurlu KYK yurdunu misafir ettikleri için Sun-Ka Kağıt Fabrikası yöneticilerine teşekkür etti.