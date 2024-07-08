İzmir’de Urla’da Neyzen Teyfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde arkadaş cinayeti işlendi. Edinilen bilgilere göre, M.E. bir süre önce tanıştığı ve arkadaşı olarak bildiği bir kadınla balık tutan Cem Hortum'u gördü. Hortum'un telefon numarasını alıp arayan M.E., daha sonra konuşmak için buluşmaya karar verdi.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sahilde buluşan ikili arasında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E., yakında bulunan bir karavandan aldığı av tüfeğiyle Hortum'a ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Hortum olay yerinde hayatını kaybetti. M.E. ise cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

16 SENE HAPİS YATMIŞ

Cesedin yanında bekleyen M.E., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Cem Hortum'un ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Hortum'un ifadesinde, "Kendisini arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak diye korktum. Tüfekle ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı M.E.'nin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.