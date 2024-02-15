Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı kız arkadaşı İpek Akgül'ü sevgililer gününde tabancayla başından vurdu. Şüpheli kız arkadaşını öldürdükten sonra bir tarlada bulunan sulama kuyusuna gömdü.

"POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ"

Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen kızın cesedi çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.