Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayramın 3. günü, kendisiyle barışmak için gelen, kız kardeşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Sanık, bu raporu kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 30 Haziran 2023'de Çayırköy'deki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı Ali Rıza Düzova (43), küs olduğu kız arkadaşının abisi Kenan Ç. ile barışmak için bayramda yanına gitti.

Kız arkadaşı Neslihan Ç. ile Kenan Ç'nin yanına giden ve beraber vakit geçiren Ali Rıza Düzova, yemek yedikten sonra ayrılmak istedi. Düzova, Kenan Ç'nin ısrarı üzerine bir süre daha yanında kaldı. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.



"Cezai ehliyeti tam"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Kenan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu okundu. Sanık avukatı Hüseyin Acurman, müvekkilinin hasta olduğunu ve daha önce şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, rapora itiraz etti. Raporu kabul etmeyen sanık da tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İlk celse verdiği savunma

Kenan Ç., ilk duruşmadaki savunmasında, "2014 yılından beri bipolar bozukluk tedavisi görüyordum. Bir süredir ilaçlarımı kullanmıyordum. Rahatsızlığım sebebiyle çalışamadım, aileme ve başkasına zarar vermemek için çiftlik evinde kalmaya başladım. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyordum. Daha önce de hastalığımdan kaynaklı nadiren de olsa aileme zarar verme eğilimim olmuştur. Olay günü Ali bana küfür etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Gözüm karardı, olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Kimseye bir şey olmasını istemezdim. Ayrıca Ali Rıza daha önce beni mesajla ölümle tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.