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Ahlatcı Çorum FK pazar günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Gökhan Karadeniz, Erkam Kaş ve Sadık Arda katılmazken sakatlığı geçen Berkay Can sahada takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı. Keçiörengücü maçında sakatlanan atakan Cangöz, Gökhan Karedeniz ve Erkam Kaş’ın pazar günü forma giyip giyemeyecekleri bugün yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.

Öğlen saat 12’de yapılan antrenmanda Teknik Direktör Serkan Özbalta Kocaelispor maçının oyun taktiği üzerinde durdu.

Taktik çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunan ve isteklerini uygulamalı olarak gösteren Özbalta basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Ahlatcı Çorum FK Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.