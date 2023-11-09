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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK forması altında sahada omuz omuza mücadele eden Türk futbolunun iki tecrübeli ismi bu kez saha kenarından yine omuz omuza Çorum FK için mücadele etmeye devam edecekler.

2021-22 sezorunda Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan iki tecrübeli isim Abdulhamit Yıldız aynı sezon geçirdiği sakatlığın ardından futbolu bırakmış ve bir sonraki sezon Ahlatcı Çorum FK’da Kulüp CEO’su olarak göreve başlamıştı.

Aynı sezon Çorum FK forması giyen Burak Çalık ise geçtiğimiz sezon ortasında kırmızı siyahlı takımdan ayrılarak Kastamonuspor’a transfer olmuş yarın sezon forma giydikten sonra bu sezon başında yeniden devam ettiği Kastamonuspor’da futbolu bırakma kararı almıştı.

Çorum FK’da yaşanan teknik heyet değişikliğinin ardından Burak Çalık Çorum FK’da İdari Menejer olarak göreve başladı.

Bir sezon saha içinde omuz omuzu vererek mücadele eden Abdulhamit Yıldız ve Burak Çalık salı gününden itibaren bu kez saha kenarında omuz omuza vererek Ahlatcı Çorum FK’nun başarısı için mücadeleye devam ediyorlar.