Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Kocaelispor transfere doymuyor.

Yeşil siyahlı kulüp Nijerya’lı Toheep Emmanuel Laval ile anlaştı.

1999 Nijerya doğumlu olan ancak İrlanda vatandaşı olan forvet Toheep Emmanuel Laval ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İrlanda’da bu sezon Cymru Nurth takımında 21 maçta forma giyen Toheep Emmanuel Laval toplam 1315 dakika oyunda kaldı ve dört iki gol attı.

Forvet mevkii transferini Toheep Emmanuel Laval ile tamamlayan Kocaeilispor sekiz yabancı transferini tamamladı.

Resmi anlaşmanın ardından yeni transfer takımla çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yerli bir iki transfer için daha talepte bulunduğu bunlarla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.