Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'nın rakiplerinden Adanaspor’da dördüncü teknik adam Mustafa Kemal Kılıç oldu.

Kılıç ve ekibi dün takımla ilk antrenmana çıktılar.

Sezona Özhan Pulat ile başlayan Adanaspor’da daha sonra Eyüp Arın ile dört maça çıkan turuncu beyazlı takım ilk yarının son bölümünde Mustafa Kaplan ile anlaştı.

İkinci yarının ikinci hafta maçı öncesinde Mustafa Kaplan’ın istifasının ardından yeni teknik adam arayışlarına giren Adanaspor daha öncede turuncu beyazlı kulüpte görev yapmış Mustafa Kemal Kılıç ile anlaştı.

Tecrübeli teknik adam dün resmi imzayı attı ve takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Kılıç’ın yardımcılıklarını ise Fuad Kınalı ve Ercan Ünal ile kaleci antrenörü Ayhan Kızılelma yapacak.