Trendyol 1.Lig'de Ahlatcı Çorum FK'nın rakiplerinden Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu.

Gürsel için Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.

Törene Kocaelispor Yönetim Kurulu tam kadro katıldı. Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel, imza töreninde şu şekilde konuştu:

"Öncelikle burada olmamıza vesile olan başkanımıza ve yönetim kurulumuza, daha sonrada bu takımı kuran ve bu noktaya kadar getiren Ertuğrul Sağlam hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu camianın beklentilerini biliyorum. Futbolculuğumdan da bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşmak adına çok çalışacağız ve bunu başaracağız"

Mevcut kadronun hedefe ulaşmak adına yeterli olduğunu ve ilk işlerinin oyuncuların bireysel olarak performanslarını yukarıya çekmek olduğunu kaydeden Gürsel; "Transfer dönemi sona erdi. Dışarıdan da konuşulan bu kadronun çok kaliteli ve iyi olduğu. İlk işimiz oyuncuları tek tek yukarıya çekmek ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde verim alarak hedefe ulaşmak" dedi.