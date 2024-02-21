Çınarlar Boya/İnşaat U 16 Ligi play-off mücadelesinde ikinci devre ilk maçları bugün oynanacak.

Hafta sonunda oynanan ilk yarının son maçında iki kayıpsız takım Anadolu FK ile Mimar Sinan arasındaki zorlu maçı 2-1 kazanan Anadolu FK ilk yarıyı lider tamamladı ve yarışta bir adım öne geçti.

Diğer maçta ise Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor önünde 2-0 galip gelerek üçüncülük için avantaj yakaladı.

Final grubunda ikinci yarının ilk maçları bugün oynanacak.

Saat 13’de İtfaiye sahasında oynanacak ilk maçta lider Çorum Anadolu FK ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından saat 15’de ise Hattuşa Gençlikspor ile Mimar Sinan takımları puan mücadelesi verecekler.