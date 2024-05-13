Perşembe günü Ahlatcı Çorum FK’nın play-off ilk turunda karşılaşacağı Kocaelispor’da Teknik Direktör değişikliği.

Yeşil siyahlı kulüpte 11 hafta önce ayrılan Ertuğrul Sağlam’ın yerine gelen Mustafa Gürsel Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından görevi bıraktı yerine yeniden Ertuğrul Sağlam getirildi.

Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kocaelispor’un 23 haftada sahasında Urfaspor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından ayrılık kararı alınmış ve yerine Mustafa Gürsel getirilmişti. Dokuz haftalık Gürsel dönemi ligin son haftasında evinde Sakaryaspor’a mağlup olmasının ardından bitti.

Yönetim yaptığı görüşme sonunda Mustafa Gürsel ile yolları ayarırken yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden takımın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirdi.

Sağlam ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı resmi imzanın1,5+1 yıllık olarak atılacağı belirtildi.

Ertuğrul Sağlam’ın bugünden itibaren takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayarak Çorum FK ile oynanacak final grubu maçına hazırlaması bekleniyor.