Yüzme Milli takımı antrenörü Çetin Koçak Ankara’da Trisome Game öncesi son kampında görev yapıyor.

19-26 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Trisome Game öncesi Ankara’da kampa giren Yüzme milli takımın kampında TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Çetin Koçak teknik kurul üyesi olarak görev yapıyor.

Kampta Teknik Kurul üyesi beş isim ve iki antrenör ile birlikte Trimose Game oyunlarında Özel Sporcular Federasyonu tarafından oluşturulan milli takım 4 Mart’ta başlayan ve 9 mart’ta sona erecek kampta Down Sendromlular Dünya Şampiyonası Trisome Game katılacak.

11 sporcu ile hazırlanacaklarını belirten Çetin Koçak Avrupa Şampiyonluğunun ardından hedeflerinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.