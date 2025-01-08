Korkunç olay Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşandı. Seydişehir Devlet Hastanesinde temizlikçi olarak çalışan C.S. ile kocası A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Konya'da korkunç olay! Kocasının elinde bıçak göründe kendini aşağı bıraktı - 1. Resim

Tartışma sonrası C.S. yakınlarının yanına giderken, kocası A.S. ise eşinin olduğu eve geldi. Kocasının elinde bıçağı gören C.S. ikinci kattan atlayarak yaralandı.

Konya'da korkunç olay! Kocasının elinde bıçak göründe kendini aşağı bıraktı - 2. Resim

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KOCA GÖZALTINDA

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı