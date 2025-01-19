Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Abdurrahman Mahallesi'nde ikamet eden Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla beraber marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park etti. Bingül, arabadan indiği esnada tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

KOCASININ SEVGİLİSİNE BENZETTİĞİ KADINI DARBETTİ

Bingül kanlar içinde kalırken eşi ve çocuğu şoke oldu. Saldırgan kadın, "Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın" diyerek olay yerinden kaçtı. Bingül, ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan kadın, saldırgandan şikayetçi oldu.

"YANLIŞ KİŞİYİ DARBETTİM" DEDİ

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.