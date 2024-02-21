Milli Eğitimspor Kulübü Güreş takımı Türkiye Şampiyonası öncesinde Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Afyon’da yarın başlayacak U 17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında mücadele edecek Milli Eğitimspor güreş takımı antrenörleri Yasin Bolat ve Serdar Çatal ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Antrenörler Bolat ve Çatal Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcuları tanıttılar ve organize hakkında bilgiler verdiler.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise antrenörler Yasin Bolat ve Serdar Çatal’a özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek gençleri sokaktan uzak tutup spor disiplini vermelerinden dolayı teşekkür etti.

Kodek Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporculara da başarılar diledi.

U 17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Milli Eğitimspor’dan 44 kilo Berat Veli Körpeş, 48 kilo Eren Yalçın, Necati Bozkurt, 52 kilo Fatih Şahin, 55 kilo Emir Eraslan Kılıç, 60 kilo Berat Kan Atabek, Berkay Körpeş, 65 kilo Ali Yağlı, 70 kilo Eyüp Ertaşmış, Mehmet Koca, 80 kilo Yusuf Karakaş, Uğur Alp Tuzcu, Ömer Faruk Özdemir.